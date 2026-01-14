Путин наградил семью педагогов из Омской области медалью «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил многодетную семью из Оконешниковского района медалью ордена «Родительская слава». Педагоги Георгий и Наталья Кузнецовы вырастили шестерых детей.
В министерстве труда Омской области рассказали о награжденных. Отец семейства, Георгий Кузнецов, более 10 лет работает учителем английского языка в Крестинской средней школе. А в свободное от работы время занимается пчеловодством. Наталья Кузнецова работает воспитателем группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста сельской школы. Вместе они вырастили шестерых детей: 3 девочки и 3 мальчика.
«Награда стала для нас и наших детей примером того, что можно одновременно учиться, работать и воспитывать детей — они никогда не были и не должны быть преградой», — цитирует пресс-служба минтруда Наталья Кузнецову.
В министерстве отметили, что наградой медалью ордена «Родительская слава» отмечены 5 многодетных семей Омской области: звание присваивается родителям (или усыновителям), которые воспитывают или уже вырастили четверых и более детей. Также при награждении медалью ордена «Родительская слава» одному из родителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.