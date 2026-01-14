Стало известно, что фрукты и овощи могут спасти память даже при жирной диете

Ученые пришли к выводу, что рацион с большим количеством фруктов и овощей способен частично защитить мозг от последствий жирной пищи. Результаты получены в доклиническом эксперименте на мышах и опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.
Авторы работы обратили внимание на совпадение двух мировых тенденций — роста ожирения и увеличения числа когнитивных нарушений у пожилых людей. Ожирение считают одним из факторов риска деменции, а среди возможных причин называют высокое потребление калорийной пищи с избытком насыщенных жиров. Такая диета усиливает окислительный стресс — состояние, при котором свободные радикалы начинают повреждать ткани, в том числе нервную.
Группа исследователей под руководством Вэйминь Го проверила, сможет ли не отдельный витамин или добавка, а именно комбинация растительных продуктов смягчить эффект «западного» типа питания.
В исследовании использовали самцов мышей линии C57BL/6. Животных разделили на пять групп. Одна получала стандартный низкожировой рацион. Остальные — высокожировую диету, которая приводит к развитию ожирения. При этом в корм добавляли лиофилизированный порошок смеси фруктов и овощей в доле 0, 5, 10 или 15% от общей массы рациона.
В состав смеси вошли яблоки, бананы, ягоды, виноград, цитрусовые, шпинат, морковь, брокколи и томаты. Максимальная дозировка, по оценке авторов, примерно соответствовала 8−9 порциям фруктов и овощей в день для человека.
Через 20 недель ученые проверили память мышей с помощью теста распознавания нового объекта — метода, который используется для оценки обучения и памяти у грызунов. Животные на низкожировом рационе уверенно отличали новый предмет от знакомого. У мышей на жирной диете без добавок результаты оказались заметно хуже.
При этом у тех, кому давали смесь растительных продуктов, показатели памяти постепенно улучшались по мере увеличения дозировки. На уровне 15% эффект оказался максимально выраженным: результаты были почти такими же, как у животных из контрольной группы.
Отдельно отмечается, что добавки 5 и 10% не мешали набору веса: ожирение продолжало развиваться. Но при 15% прибавка массы тела была меньше, чем у мышей без смеси. Это позволило авторам сделать вывод, что сохранение памяти связано не только с контролем веса.
Чтобы понять, за счет чего может работать такой эффект, исследователи измерили в печени уровень малонового диальдегида — маркера окислительного стресса. Высокожировое питание резко повышало этот показатель. Добавка фруктов и овощей, наоборот, снижала его, что указывает на уменьшение системного окислительного стресса.
Авторы считают, что именно снижение окислительного стресса могло сыграть роль в защите нейронных связей и когнитивных функций. Следующий этап — изучение конкретных отделов мозга, включая гиппокамп, и проверка, подтвердится ли эффект уже в исследованиях на людях.
