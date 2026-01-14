Мэр напомнил горожанам, что 105 лет назад Новосибирск сделали центром Сибири

Ровно 105 лет назад, 14 января 1921 года, судьба Новосибирска совершила исторический поворот. Как напомнил в своём телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев, в этот день Сибирское бюро РКП (б) приняло решение о переносе административного центра Сибири из Омска в Новониколаевск.
По словам градоначальника, это был «не просто административный шаг — это был осознанный выбор в пользу города с удобным географическим положением, развитой транспортной логистикой и серьёзным потенциалом для развития». Новониколаевск, находившийся на пересечении Транссибирской магистрали, уже тогда рассматривался как ключевой узел, способный объединить сибирский регион.
«Именно здесь стало возможным выстраивать эффективное управление огромной территорией, восстанавливать экономику после Гражданской войны, развивать промышленность и инфраструктуру», — отметил Кудрявцев. Это решение стало точкой отсчёта для нового этапа в истории населённого пункта, который вскоре был переименован в Новосибирск и начал путь к статусу крупнейшего делового, научного и культурного центра Сибири.