Мэр напомнил горожанам, что 105 лет назад Новосибирск сделали центром Сибири

По словам градоначальника, это был «не просто административный шаг — это был осознанный выбор в пользу города с удобным географическим положением, развитой транспортной логистикой и серьёзным потенциалом для развития». Новониколаевск, находившийся на пересечении Транссибирской магистрали, уже тогда рассматривался как ключевой узел, способный объединить сибирский регион.