Власти США планируют захват еще десятков танкеров: что предпринимает Белый дом

Reuters: США получают ордера на захват еще нескольких десятков танкеров.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти пытаются получить в суде ордеры с целью захвата еще нескольких десятков танкеров, перевозящих нефть и связанных с Венесуэлой. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

«Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью», — пишет издание.

Также отмечается, что за последние несколько недель военные США и береговая охрана уже захватили в международных водах пять судов, перевозивших нефть.

Напомним, об одном из захваченных танкеров президент США Дональд Трамп сообщил 11 декабря прошлого года. По его словам, этот танкер был «очень большой, самый крупный».

А 9 января береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina недалеко от побережья Тринидада и Тобаго в Карибском море.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
