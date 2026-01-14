Власти США планируют захват еще десятков танкеров: что предпринимает Белый дом

Американские власти пытаются получить в суде ордеры с целью захвата еще нескольких десятков танкеров, перевозящих нефть и связанных с Венесуэлой. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
«Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью», — пишет издание.
Также отмечается, что за последние несколько недель военные США и береговая охрана уже захватили в международных водах пять судов, перевозивших нефть.
Напомним, об одном из захваченных танкеров президент США Дональд Трамп сообщил 11 декабря прошлого года. По его словам, этот танкер был «очень большой, самый крупный».
А 9 января береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina недалеко от побережья Тринидада и Тобаго в Карибском море.