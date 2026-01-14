Трещина на Рудневском мосту Владивостока пока никому не угрожает — мэрия

Справка: Рудневский мост связывает напрямую Первореченский и Первомайский районы города. Его построили более 50 лет назад как временное сооружение. Из-за строительных недочетов он так и не был принят официально в эксплуатацию. В 1993 его заасфальтировали и открыли для движения. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока.