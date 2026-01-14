Трещина на Рудневском мосту Владивостока пока никому не угрожает — мэрия

Специалисты держат под контролем ситуацию с образовавшимся деформационным швом на Рудневском мосту Владивостока, который заметили жители Владивостока, назвав «трещиной, в которую может провалиться нога». Сейчас движение по мосту не ограничивается, сообщили корр. ИА PriamMedia в пресс-службе администрации города.
«Пока шов не представляет угрозы, поэтому движение не ограничивается, все работает в штатном режиме. Ситуацию мониторят и при необходимости будут принимать решение», — рассказали в пресс-службе.
В декабре 2025 года начальник управления дорог Дмитрий Долгий рассказал, что уже разработана проектная документация строительства четырехполосного «дублера» Рудневского моста. Сейчас активно ведется работа с краевым министерством транспорта и федеральными органами власти, чтобы привлечь финансирование. Дмитрий Долгий предположил, что строительные работы начнутся в 2028—2029 году и займут три года.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что в декабре 2024 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектной документации строительства Рудневского моста. Проект реконструкции был включен в мастер-план Владивостока.
Глава Владивостока Константин Шестаков озвучивал, что сметная стоимость предстоящих работ — 9,5 млрд рублей. На данный момент объем необходимых затрат вырос на 500 млн. Тем не менее, Рудневский мост в нынешней конфигурации обойдется дешевле, чем Золотой и Русский мосты, стоимость строительства которых составила 17,9 и 32,2 млрд рублей, соответственно.
В сентябре 2025 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и отчитался об основных экономических показателях края, а также попросил главу государства выделить 10 млрд на реконструкцию Рудневского моста во Владивостоке.
Справка: Рудневский мост связывает напрямую Первореченский и Первомайский районы города. Его построили более 50 лет назад как временное сооружение. Из-за строительных недочетов он так и не был принят официально в эксплуатацию. В 1993 его заасфальтировали и открыли для движения. За содержание и эксплуатацию моста долгое время никто не отвечал, в 2012 году его приняла на баланс администрация Владивостока.