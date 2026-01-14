Врач Тяжельников: Уборка снега лопатой может быть опасна для позвоночника

Уборка снега обычной лопатой создает на позвоночник нагрузку, сравнимую с интенсивной тренировкой в спортзале, и может привести к серьезным травмам. Об этом предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, д.м.н. Андрей Тяжельников.
По его словам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердца стоит отказаться от этой работы. Для всех остальных врач дал четкие рекомендации: снег нужно поднимать за счет мышц ног, а не спины, и не делать резких скручиваний корпуса.
— Снег необходимо поднимать не за счет поясницы, а за счет ног, не бросая его далеко — лучше переходить шагами. Так вы избежите травм и растяжений, — пояснил Тяжельников в беседе с ТАСС.
Он также отметил, что при наличии болей в спине, грыж или после операций на позвоночнике от уборки снега лопатой лучше отказаться. Если же работа необходима, следует использовать ортопедический пояс, делать перерывы и немедленно прекращать при появлении боли.
Отоларинголог Дарья Гридина предупредила, что даже короткие прогулки без шапки в мороз повышают риск простуды и заболеваний ЛОР-органов. По ее словам, непродолжительное воздействие холода ослабляет иммунитет, что увеличивает вероятность ОРВИ, гриппа и других простудных заболеваний.