Раскрыто, почему старый iPhone 4 взорвал соцсети и подорожал на вторичке

Старый iPhone 4 неожиданно вернулся в моду и стал активно обсуждаться в соцсетях, что вызвало ажиотаж на вторичном рынке. О росте спроса и причинах этого тренда сообщили профильные издания и аналитики рынка подержанной техники.
По данным «Техрадар», для новой аудитории iPhone 4 сегодня воспринимается уже не как средство связи, а как эстетический предмет и символ ностальгии. Пользователей привлекают компактный корпус, небольшой 3,5-дюймовый экран и ощущение «более простой» цифровой эпохи.
Отдельное внимание к модели подогрел интерес к съемке на устаревшие устройства. Аналитики компании «Компэр энд рисайкл», работающей в сфере переработки и повторного использования смартфонов, заявили, что за последний год число поисковых запросов в «Гугле» по фразе «купить iPhone 4» выросло на 979%. Связано это, по их оценке, с модой на использование старых гаджетов в роли цифровых камер.
Тренд поддерживают социальные платформы. Хэштег, связанный с любительской съемкой на «цифромыльницы» и старые телефоны, набрал около 350 тысяч роликов в «ТикТоке» и примерно 700 тысяч публикаций в «Инстаграме» (принадлежит компании «Мета», которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Владельцы iPhone 4 отмечают, что его 5-мегапиксельная камера ценится именно за характер картинки — зернистость и узнаваемую «атмосферу», которая отличается от современных смартфонов.
При этом специалисты предупреждают: у моды есть обратная сторона. Последним обновлением для iPhone 4 стала система iOS7.1.2, выпущенная еще в 2014 году. С тех пор устройство фактически не получало исправлений и патчей безопасности.
Эксперты «Компэр энд рисайкл» считают, что использование такого телефона как основного может привести к рискам утечки личных данных. В качестве меры предосторожности пользователям рекомендуют не входить в учетную запись Apple ID и не устанавливать приложения, связанные с почтой, банками и хранением конфиденциальной информации, оставляя старый смартфон исключительно для фото и творческих задач.
