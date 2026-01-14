Раскрыто, почему старый iPhone 4 взорвал соцсети и подорожал на вторичке

Тренд поддерживают социальные платформы. Хэштег, связанный с любительской съемкой на «цифромыльницы» и старые телефоны, набрал около 350 тысяч роликов в «ТикТоке» и примерно 700 тысяч публикаций в «Инстаграме» (принадлежит компании «Мета», которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Владельцы iPhone 4 отмечают, что его 5-мегапиксельная камера ценится именно за характер картинки — зернистость и узнаваемую «атмосферу», которая отличается от современных смартфонов.