Новокузнецкий роддом закупил 5,2 тысячи комплектов для новорожденных

Роддом в Новокузнецке, в котором умерли девять младенцев, закупил товаров на 13,7 млн рублей, включая 5,2 тыс. комплектов для новорожденных на период 2025—2026 годов.
Как следует из материалов, полученных РИА Новости, городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке в декабре 2024-го закупила медоборудования на 13,7 млн рублей.
В списке значились тысячи комплектов белья, рубашек для рожениц, наборов для новорожденных, а также сотни наборов для операций и кесарева сечения.
Срок действия договора, как указано в материалах, составляет более года — с января 2025 по апрель 2026 года.
Во вторник стало известно о смерти девяти младенцев в новокузнецком роддоме за период новогодних праздников. Роддом закрыли из-за вспышки респираторной инфекции. Главврач больницы был отстранен на время расследования.
Позднее, на фоне массовых жалоб местных рожениц на роддом в Новокузнецке, глава СК РФ Александр Бастрыкин приказал передать дело о смерти младенцев в центральный аппарат.