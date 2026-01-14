Ричмонд
Новокузнецкий роддом закупил 5,2 тысячи комплектов для новорожденных

Роддом в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, закупил оборудования на 13,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Роддом в Новокузнецке, в котором умерли девять младенцев, закупил товаров на 13,7 млн рублей, включая 5,2 тыс. комплектов для новорожденных на период 2025—2026 годов.

Как следует из материалов, полученных РИА Новости, городская клиническая больница № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке в декабре 2024-го закупила медоборудования на 13,7 млн рублей.

В списке значились тысячи комплектов белья, рубашек для рожениц, наборов для новорожденных, а также сотни наборов для операций и кесарева сечения.

Срок действия договора, как указано в материалах, составляет более года — с января 2025 по апрель 2026 года.

Во вторник стало известно о смерти девяти младенцев в новокузнецком роддоме за период новогодних праздников. Роддом закрыли из-за вспышки респираторной инфекции. Главврач больницы был отстранен на время расследования.

Позднее, на фоне массовых жалоб местных рожениц на роддом в Новокузнецке, глава СК РФ Александр Бастрыкин приказал передать дело о смерти младенцев в центральный аппарат.