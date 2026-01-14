Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ночной атаки БПЛА под Ростовом сгорели два частных дома

В Мясниковском районе после атаки БПЛА сгорели два частных дома.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА сгорели два частных дома — в садовом товариществе «Факел» и в Ленинаване Мясниковского района, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, еще у одного дома повреждена кровля, информация о других повреждениях уточняется.

— В западной промзоне Ростова из-за атаки загорелись здания промышленного и складского предприятий. Один пожар потушили, второй к 05:30 удалось локализовать, — подчеркнул губернатор.

В Левенцовском микрорайоне Ростова, по словам Юрия Борисовича, в многоквартирном доме повреждены две квартиры, в других квартирах разбиты стекла. Для жителей развернули пункт временного размещения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Юрий Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина.

Погибшая при атаке БПЛА на Таганрог 13 января женщина находилась на рабочем месте (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше