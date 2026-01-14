После ночной атаки БПЛА под Ростовом сгорели два частных дома

В Ростовской области после ночной атаки БПЛА сгорели два частных дома — в садовом товариществе «Факел» и в Ленинаване Мясниковского района, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его данным, еще у одного дома повреждена кровля, информация о других повреждениях уточняется.
— В западной промзоне Ростова из-за атаки загорелись здания промышленного и складского предприятий. Один пожар потушили, второй к 05:30 удалось локализовать, — подчеркнул губернатор.
В Левенцовском микрорайоне Ростова, по словам Юрия Борисовича, в многоквартирном доме повреждены две квартиры, в других квартирах разбиты стекла. Для жителей развернули пункт временного размещения.
Юрий Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина.
Погибшая при атаке БПЛА на Таганрог 13 января женщина находилась на рабочем месте (подробности).