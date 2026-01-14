Охота на пиратов: катер-призрак потопил диверсантов с секретным флагом

Российские военные берут под контроль в зоне СВО не только населенные пункты, но и морские акватории и реки, уничтожая пиратов ВСУ. В беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, для этого успешно используются, в том числе, безэкипажные катера (БЭКи).
БЭКи против диверсантов на Днепровском рубеже.
Российские военные наращивают использование безэкипажных катеров для контроля над Днепром. Накануне была уничтожена лодка с диверсантами ВСУ в результате применения БЭКа «Сириус-82».
«После того, как наши безэкипажные катера уничтожили разведывательные корабли Украины, их стали применять активнее. Сейчас с помощью БЭКов начинают брать под контроль Днепр. Это еще только самое начало, но, думаю, что в этом году это будет уже определяющим моментом», — объяснил Дандыкин.
По мнению военного эксперта, диверсанты, уничтоженные в лодке, направлялись на российские территории, чтобы снять пропагандистский ролик с установкой флага.
«Сейчас у ВСУ стало модно флажки вывешивать где-нибудь в городе или на территории, где бои идут. Это все во многом связано с пиаром, потому что там работает ЦИПСО усиленно. Скорее всего, с такой целью шли. Может, была задача в тылу отравить колодцы или организовать провокацию», — отметил он.
Севастопольский рейд против подводных «призраков».
Еще одной важной мерой противодействия пиратам ВСУ являются превентивные мероприятия по борьбе с подводными диверсантами, которые провели в Севастополе.
«Самой действенной мерой еще в советское было бросить гранату, подводного пловца уничтожал взрыв. Гранатометание и сейчас активно используется. Также средства борьбы совершенствуются, есть специальные подразделения по борьбе с диверсионными силами и средствами, привлекаются корабли», — отметил он.
Дандыкин обратил внимание на то, что активность противника в морской акватории может увеличиться.
«Думаю, что активность врага на этом управлении будет только увеличиваться. Они могут усилить активности и бэков, и подводных, и надводных, и вполне вероятно, что могут использовать и подводных диверсантов. Раньше была целая бригада таких специалистов. Сейчас вполне могут быть и иностранные наемники-подводники», — сказал военный эксперт.
По мнению офицера, в современных условиях для проведения боевых действий в морской акватории противник больше использует роботизированную технику, а люди уже становятся вспомогательной силой, но от этого не менее опасной.
«Они могут жить под прикрытием в бухте и выходить в акваторию для проведения операций. Надо готовиться ко всему», — добавил он.
Войны БЭКов могут стать реальностью.
По словам офицера Дандыкина, совсем скоро может начаться война российских безэкипажных катеров против украинских. Наши разработчики операторы БЭКов активно к этому готовятся и демонстрируют успехи.
«Вполне вероятно, что скоро может начаться война БЭКов, когда наш безэкипажный катер будет воевать против украинского. Один из наших, кстати, утопил украинский разведкорабль в устье Дуная. Это была первая ласточка. Думаю, в ближайшее время количество наших безэкипажных катеров, в том числе антидроновых, будет становиться только больше», — отметил Дандыкин.
Пиратов отправили на дно под Одессой.
Важным направлением в борьбе с пиратами являются высокоточные удары ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе портов Одессы.
Как рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, неподалеку от порта Черноморск была поражена военная база, на которой находились британские военные специалисты, сопровождавшие специальное оборудование.
«Ударами были уничтожены специалисты НАТО из британского ВМФ, которые осуществляли поставку специального оборудования и курировали его использование в террористических целях в отношении российского ВМФ. Речь идет о безэкипажных катерах, в разработке которых Великобритания достигла больших успехов. Вместе с английскими специалистами были ликвидированы БЭКи», — сообщил военный эксперт.
Иванников отметил, что уничтоженные специалисты также занимались обучением личного состава работе с беспилотными катерами и подготовкой диверсионных групп.
Удары по военным базам и портам ВСУ предотвращают диверсии и нарушают логистику в Одесской области, лишая украинские вооружённые формирования поставок вооружения.