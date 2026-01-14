Ричмонд
В четырёх сёлах Омской области ввели карантин из-за бешенства

В эпизоотических очагах будут проводиться мероприятия, направленные на предотвращение распространения вируса.

Источник: Om1 Омск

В Омской области зафиксированы новые случаи заболевания бешенством среди животных. Очаги инфекции выявлены в селе Новопокровка и деревне Согра Горьковского района, селе Князево Называевского района и деревне Ротовка Русско-Полянского района.

В связи с этим с 10 января в указанных населённых пунктах вводится карантин сроком на два месяца — до 10 марта 2026 года. В этот период в эпизоотических очагах будут проводиться мероприятия, направленные на предотвращение распространения вируса.

Напомним, ситуация с бешенством в Омской области обострилась осенью прошлого года. С сентября 2025 года заболевшие животные выявлялись в ряде районов: Омском, Калачинском, Черлакском, Тюкалинском, Нижнеомском, Павлоградском, а также в Кировском округе Омска.

Бешенство — смертельно опасное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Оно может передаваться от животных человеку и сопровождается выраженными неврологическими симптомами, включая агрессию и паралич.