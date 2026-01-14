В Ростове-на-Дону открыли ПВР для жителей пострадавшего при атаке БПЛА дома

Пункт временного размещения (ПВР) открыт в Ростове-на-Дону для жителей дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА украинских формирований, сообщил глава города Александр Скрябин.
В ночь на 14 января губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что в столице региона после удара БПЛА загорелись квартиры в многоквартирных домах в микрорайоне Левенцовский, куда были направлены бригады экстренных служб.
«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома развернут пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал мэр Ростова-на-Дону в своём Telegram-канале.
Кроме того, по словам Скрябина, добавил, что на базе администрации Советского района города начала работу горячая линия.
Напомним, ранее также стало известно, что после атаки БПЛА произошло возгорание на территории одного из промышленных предприятий в западной части Ростова-на-Дону.
Кроме того, сообщалось, что, по данным Министерства обороны России, с 20:00 до 23:00 мск 13 января над Ростовской областью военные сбили два украинских беспилотных летательных аппарата. Помимо этого, были уничтожены четыре вражеских дрона над акваторией Азовского моря и три — над Республикой Крым.