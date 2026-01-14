Медколледж в Хабаровске станет частью краевого минздрава

С 1 января 2026 года учредителем Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова стал краевой минздрав, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Переход направлен на решение кадровых проблем и более эффективное распределение молодых специалистов в медицинские учреждения, включая отдалённые районы, что соответствует целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Благодаря новой модели студенты смогут одновременно учиться и проходить клиническую практику. На базах краевых лечебных учреждений создадут филиалы колледжа, а в 2026 году увеличится количество бюджетных мест и появятся новые специальности. Одна из них — «Стоматологическое дело» — стартует в Комсомольске-на-Амуре.
Директор колледжа Артём Москвин подчеркнул, что переход в ведение минздрава открывает новые возможности для студентов.
«Контакт с министерством позволяет наладить тесную связь с практическим здравоохранением. Студенты будут интегрированы в работу с первого курса. Уже ведём переговоры с крупными медучреждениями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре о создании учебных баз. Также скоро стартует набор на “Лечебное дело” в Николаевске-на-Амуре, что повысит доступность медицинского образования в крае», — отметил Москвин.
Подобная система, когда за каждым студентом закрепляется опытный наставник, уже действует в ведущих учреждениях, включая Краевую клиническую больницу имени С. И. Сергеева и Городскую больницу № 11. Студенты проходят лекции от специалистов и практику в профильных отделениях, получая с первых курсов ценный практический опыт.
Главный врач больницы имени С. И. Сергеева Андрей Субботин отметил:
«С 1 января колледж возвращается в подчинение краевому минздраву. Это правильное решение. Лечебные учреждения закрывают кадровые потребности, а будущие медики получают бесценный практический опыт. За 2−3 года проблему с нехваткой среднего медперсонала можно будет полностью решить».
Студенты уже проходят практику в больницах. Александр Фомченко, первокурсник, осваивает основы ухода за пациентами в урологическом отделении больницы имени С. И. Сергеева. Он видит своё будущее на скорой помощи и уверен, что новый формат обучения поможет глубже понять специфику профессии.
«Для будущего специалиста важно не только получить образование, но и видеть перспективу. Новая система объединяет обучение, раннюю практику и гарантированное трудоустройство», — подчеркнул Фомченко.