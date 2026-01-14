Медколледж в Хабаровске станет частью краевого минздрава

«Контакт с министерством позволяет наладить тесную связь с практическим здравоохранением. Студенты будут интегрированы в работу с первого курса. Уже ведём переговоры с крупными медучреждениями Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре о создании учебных баз. Также скоро стартует набор на “Лечебное дело” в Николаевске-на-Амуре, что повысит доступность медицинского образования в крае», — отметил Москвин.