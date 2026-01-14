Юрист Крохин объяснил нижегородцам порядок действий при отсутствии отопления зимой

Проблемы с отоплением в многоквартирных домах бывают регулярно и зачастую тепло пропадает зимой. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал 360.ru, как действовать жильцам.
В первую очередь нужно позвонить по круглосуточному номеру диспетчерской службы, который обязательно должен быть в каждом доме и подъезде. Каждому обращению присваивается номер, по которому можно уточнить все детали и сроки устранения проблемы. Специалисты службы приходят в квартиры, делают замеры и осматривают приборы, чтобы выяснить причину случившегося.
Если проблему решают долго, или в квартире после устранения аварии теплее не стало — это повод для жалобы в жилищную инспекцию. Подать ее можно через ГИС ЖКХ, там же можно узнать о стадии решения проблемы и сроках, получить официальный ответ.
В случае техногенной аварии или если УК не справляется своими силами, к вопросу подачи отопления в дома привлекаются силы МЧС и аварийные бригады. Здесь точных сроков никто не обозначит, однако жильцов обязаны обеспечить обогревателями и проложить временные байпасы.
Все эти принципы не распространяются на отсутствие отопления в частных домах, где ответственность несет собственник жилья.