Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Крохин объяснил нижегородцам порядок действий при отсутствии отопления зимой

Важно правильно подать жалобу и иметь на руках доказательства.

Источник: Время

Проблемы с отоплением в многоквартирных домах бывают регулярно и зачастую тепло пропадает зимой. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин рассказал 360.ru, как действовать жильцам.

В первую очередь нужно позвонить по круглосуточному номеру диспетчерской службы, который обязательно должен быть в каждом доме и подъезде. Каждому обращению присваивается номер, по которому можно уточнить все детали и сроки устранения проблемы. Специалисты службы приходят в квартиры, делают замеры и осматривают приборы, чтобы выяснить причину случившегося.

Если проблему решают долго, или в квартире после устранения аварии теплее не стало — это повод для жалобы в жилищную инспекцию. Подать ее можно через ГИС ЖКХ, там же можно узнать о стадии решения проблемы и сроках, получить официальный ответ.

В случае техногенной аварии или если УК не справляется своими силами, к вопросу подачи отопления в дома привлекаются силы МЧС и аварийные бригады. Здесь точных сроков никто не обозначит, однако жильцов обязаны обеспечить обогревателями и проложить временные байпасы.

Все эти принципы не распространяются на отсутствие отопления в частных домах, где ответственность несет собственник жилья.