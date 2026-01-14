Испытано на себе: Крымские каникулы

Младший сын на берегу нашел кусочки красных камушков и начал строить крепость. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он использовал обкатанные морем черепки древних амфор красной керамики с аутентичными узорами и насечками. Вокруг их было в изобилии. Что везли в этих сосудах — масло, воду или вино? Кто, когда и почему их разбил? Они пролежали здесь 25 столетий, чтобы мой сын сейчас поиграл с ними в песке в лучах заката. Конечно, мы взяли на память один камушек. И один черепок. И кружечку еще купили. И магнитик. И маленькую амфору. И еще много чего хотели купить и посмотреть, но уже очень сильно устали. Это потрясающее место, куда нужно будет обязательно вернуться снова.