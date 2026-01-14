Испытано на себе: Крымские каникулы

Рождественский Херсонес прекрасен.
Череда жизненных обстоятельств привела к тому, что мы с двумя детьми оказались временно проживающими в маленькой станице на севере Краснодарского края. Поэтому, когда возник вопрос, что будем делать на новогодние праздники, дети единодушно заявили — а поехали в Крым? Ну да, тут недалеко, всего 600 километров. О том, какие препятствия ждали нас на пути и какими средствами удалось все преодолеть — читайте в материале URA.RU.
Едем в шторм.
Накануне поездки я скрупулезно отслеживала telegram-канал Крымского моста и с удовлетворением отмечала, что никаких очередей на ручной досмотр автомобилей нет ни 30, ни 31 декабря, ни даже 1 января. Закончив дежурство на работе, ранним утром 2 января мы последний раз взглянули на предстоящий путь, который рисовался извилистой дорожкой через весь Краснодарский край и Крымский мост до поселка городского типа Орджоникидзе в пригороде Феодосии. Заранее скачанные карты 2ГИС сообщали, что сам путь займет 7,5 часов, но с остановками и КПП на мосту я подумала, что управимся за десять. И оказалась почти права. Двенадцать.
Орджоникидзе в январе.
Азовское море, откуда мы уезжали, и Черное море, куда мы ехали, сильно штормило. Ветер порывами до 25−30 метров в секунду сносил машину с гладкой, как стол, западной части края. Полосу дороги приходилось буквально ловить руками, крепко держась за руль, но удачная борьба со стихией маленькой мамы в маленькой машине убаюкала двух маленьких детей, которые проспали почти полпути. Ближе к Темрюку на горизонте появились горы и ехать стало заметно интереснее: глазу уже было за что зацепиться после монотонного гула ветра по степи.
Перед мостом оказалось, что идея поехать в Крым именно сейчас внезапно посетила большинство местных трезвых водителей — мы встали в многочасовую пробку. «Телега» неутешительно сообщала, что в очереди на ручной досмотр со стороны Кубани уже стоят больше 700 машин, время ожидания более двух часов, всех просят сохранять спокойствие. Можно размяться, придерживая норовящие вывернуться наизнанку двери и улетающих детей. Хоть какое-то развлечение.
Томительное ожидание в пробке перед Крымским мостом.
Потянулись часы томительных ожиданий и езда в час по чайной ложке. С механической коробкой передач я устала, как после хорошего занятия на тренажере на все группы мышц. И никуда не уйти и не свернуть — только вперед, сзади обстановка еще хуже. За нами выстраивалась череда все новых машин, тоже желающих непременно сегодня проникнуть в Крым.
Откройте, покажите, идите.
Проверка людей, автомобилей и грузов перед Крымский мостом — процедура нужная, но утомительная. После многочасового томления в пробке большинство подъезжают на досмотр осатаневшие. А здесь всех просят выйти из теплой машины, открыть все двери, капот и багажник, взять абсолютно весь скарб с собой и тараканить себя, вещи и детей в какие-то двери, где всех выстраивают лицом в затылок, и все просвечивают в режиме конвейера. Бумажку заполните, карточки держите, из карманов достаньте, сюда положите, вещи заберите, сумку подтолкните, ловите ребенка, девушка, ловите ребенка, бумажку отдайте, наклейку покажите, карточку отдайте. Выезд на мост после сканеров, выхлопов десятков машин, яркого света и вооруженных людей воспринимается как избавление.
После КПП оказалось, что внезапно настала ночь. На въезде в Крым мы потеряли больше двух с половиной часов, однако чуть позже, проезжая черную от взрыва опору арки моста, нас накрыла благодарность всем этим людям, работающим сутками на пронизывающем ветру, за заботу о нашей же безопасности. Дети очень внимательно слушали мои рассказы о строительстве и запуске путепровода, рассматривали заградительные баржи и сетки, удивлялись обилию видеокамер и не сразу поняли, что у всех нас пропал интернет.
Море зовет.
Идем по приборам.
Новенькая трасса «Таврида» порадовала нас качеством асфальта и обилием указателей. До Феодосии осталось всего-то полтора часа, но так как навигатор помахал нам ручкой, ехали мы исключительно «по приборам». Сын подсвечивал фонариком бумажную карту местности, как в старые добрые времена, я же пыталась вручную найти нужный поворот в электронной карте, следя одновременно за дорогой, развязками, указателями, другими машинами и обоими детьми. Коварный спуск к поселку мы пролетали два раза: ночью указатель «Орджоникидзе 7 км» на изгибе дороги почти незаметен, а сам поворот налево сразу уходит под горку и совершенно не угадывается.
Море сильно штормило.
Позже, днем, мы внимательно рассматривали и запоминали особенности этой локации, но все равно по ночам регулярно продолжали пролетать нужный поворот. Лишь на четвертый или пятый раз я решительно ушла на обочину со словами: «Да е-мае, он должен быть тут!», и фары встречной машины из-за поворота осветили нужный указатель на поселок. Запомнила.
К концу дороги мы умотались так, что зашли в другой подъезд и уже поднялись с вещами на третий этаж, когда выяснилось, что нам не сюда. Остаток вечера в свежеотремонтированной арендованной квартире я провела, отмывая в позе «кверху попой» известку с новеньких полов под завывания штормового ветра в щелях подъездных дверей, которые по звуку напоминали взлет истребителя. Дети давно не отсвечивали. Как уснула — не помню.
Городок наш маленький, как пуговица.
Сам поселок Орджоникидзе, где живут 2,5 тысячи человек, очень уютный, как и весь Крым. Площадь полуострова достигает всего трети территории Челябинской области, поэтому мы с детьми запланировали чуток покататься по пампасам. Тем более что в квартире было всего 20 телеканалов, и совсем не было интернета. Зато был прекрасный вид на Тихую бухту и потухший вулкан Кара-даг, на который я регулярно залипала из окна, потеряв счет времени.
Орджоникидзе встретил нас сильным ветром и дождем.
В результате тотального информационного детокса за восемь дней каникул мы побывали в Феодосии, Коктебеле и Севастополе, облазили местные горы и привыкли к некоторым особенностям трансфера в условиях ограниченных данных. Казалось, что без навигатора мы вернулись лет на 30 назад, но дети вспомнили изящный выход — можно же спросить! Мы много общались с продавцами, прохожими и таксистами, щедро одаривая их за помощь мандаринами. Я же следила, чтобы в баке было побольше бензина. На всякий случай.
Вкусно и много.
Готовить было лень, тем более что мы на отдыхе, и вопрос регулярного питания здесь решается быстро и относительно недорого. За все дни мне удалось лишь однажды сварить местные домашние пельмени и сделать макароны по-флотски. Потом погода наладилась и в остальное время мы много гуляли и ели в окрестных кафе и ресторанах. После прогулок на свежем воздухе мы сначала жадно набрасывались на меню, а затем на бесплатный вай-фай. Беспроигрышным вариантом были молочные коктейли (от 250 рублей), чай из крымских трав, ягод и фруктов (от 300 рублей за чайник 600 мл), салаты «Цезарь» и «Греческий» (700−800 рублей), «Бефстроганов» (800−1000 рублей), пицца (от 500 рублей за диаметр 35 см) и роллы (в среднем 600−800 рублей за сет). Часто порции были настолько огромные, что нам заворачивали остатки с собой.
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась © Достучаться до небес.
Везде, абсолютно везде мы встретили максимально открытых, душевных и доброжелательных людей. Нам рассказывали занятные истории и показывали интересные локации, с нами делились хлебом, чтобы мы вместе покормили уточек, мы тонули в мокром песке и фотографировали лебедей на феодосийской набережной, нам гудели машинисты поезда в ответ на то, что мы просто помахали ему рукой. Хотелось красиво одеваться, много гулять, карабкаться по волнорезам, любоваться архитектурой, смотреть на волны, просто дышать и радоваться. На Рождество мы настолько воодушевились, что решились на Херсонес.
В Феодосии безумно красиво и интересно.
У самурая нет цели, есть только путь.
Дорога от Орджоникидзе до Севастополя оказалась максимально простой и предсказуемой, но сам город вечером 6 января встретил нас кошмарными пробками. На очередной развязке мы внезапно столкнулись с двумя табличками: «Новый Херсонес» и «Херсонес таврический», указывающими в разные стороны.
«А их что — два??? Да е-мае, а нам куда?» — пролетело у меня в мозгу, но поток машин уже уносил нас за собой, причем совершенно в другую сторону. В итоге пробки и блуждания в портовом городе отняли у нас еще полтора часа, когда мы, наконец, протиснулись в узенькую щелочку на парковке у старинных развалин. Но у администраторов комплекса были другие планы на этот вечер.
С первого раза попасть в Херсонес нам не удалось.
Приходите потом.
На северной проходной охрана вежливо сообщила, что сегодня из-за праздничных мероприятий комплекс закрывается в семь часов вечера, чтобы открыться через два часа и на всю ночь. И закрыла перед нашим носом двери, оставив в недоумении две длинные очереди. Было без пяти минут семь. Жутко хотелось есть, а еще в туалет. В третьем по счету отеле на расстоянии часа пешей доступности были места, нас очень быстро заселили, и мы, конечно, уже никуда в этот вечер не пошли.
Херсонес предстал нам во всей красе на следующий день. Мы специально подгадали время, чтобы обойти ключевые локации при дневном свете, встретить закат в местной бухте, а затем увидеть праздничную подсветку уже в сгущающейся темноте.
На посещение музеев и развалин нужен не один день.
Дети были в восторге от огромной рождественской елки, праздничной подсветки, зоопарка, древней речки с рыбками, — словом, это стоило того, чтобы пересечь весь Крым по горизонтали. Непередаваемое ощущение, когда ты стоишь на большом камне на берегу, а все вокруг тебя — объект культурного наследия, который построили греки в V веке до нашей эры. Даже тот самый камень, на котором стоишь. Вот здесь, наверное, ремонтировали лодки, а тут были комнаты, тут жили люди, общались, ели, спали, растили детей. О чем они думали? Какие у них были заботы?
Останки древней цивилизации разбросаны прямо по берегу моря.
Младший сын на берегу нашел кусочки красных камушков и начал строить крепость. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он использовал обкатанные морем черепки древних амфор красной керамики с аутентичными узорами и насечками. Вокруг их было в изобилии. Что везли в этих сосудах — масло, воду или вино? Кто, когда и почему их разбил? Они пролежали здесь 25 столетий, чтобы мой сын сейчас поиграл с ними в песке в лучах заката. Конечно, мы взяли на память один камушек. И один черепок. И кружечку еще купили. И магнитик. И маленькую амфору. И еще много чего хотели купить и посмотреть, но уже очень сильно устали. Это потрясающее место, куда нужно будет обязательно вернуться снова.
Весь путь домой умотанные дети спали и сопели в четыре дырочки, а я задумчиво тыкала карту 2ГИСа. Почему каждый раз перевал перед нашим поселком то длинный, то короткий? Дорога одна, спуск один, загогулина на опасном спуске одинаковая, ну меня же не глючит в самом деле?
Эту древнюю реку раскопали, благоустроили и заселили рыбок.
Ответ был банальным — это две разные дороги. Два разных перевала. В два разных направления от нашего поселка. Но так как я их всегда проходила либо в сумерках, либо ночью, и в состоянии тотальной усталости, они слились у меня в голове в один. Еще одна загадка Крыма разгадана.
Это Крым, детка.
Полуостров заметно похорошел. С каждым нашим новым приездом здесь улучшается инфраструктура, строятся дороги, ремонтируются набережные, возводятся новые микрорайоны. Но все сразу к лучшему изменить, конечно, невозможно.
«Летом авария была, пять дней подряд воды не было, осенью — четыре дня. Ты набери в бак на всякий случай. Это Крым, детка», — напутствовали меня местные. Воду предлагалось использовать для мытья и питья, а для смыва в унитазе мне указали на ведро и отправили к морю. Хорошо, что ведро не пригодилось.
В Костебеле грязно от техники, ремонтирующей набережную.
Коктебель встретил нас грязными дорогами из-за ремонта набережной. Мы заехали туда погулять и пролезли в крохотную дыру в заборе, чтобы посмотреть поближе на старенький самолет Ан-24, доживающий свой век на территории местного санатория. В окружении множества сортов местной хвои разрисованный граффити самолетик с выбитыми стеклами было искренне жалко. Очень хотелось, чтобы его тоже восстановили, и он пожил еще добрый десяток лет. Но, видимо, не все сразу. На набережную мы тоже не попали, за глухим забором там все праздники активно трудилась тяжелая техника. Значит, скоро сделают.
Самолетик переживает не лучшие времена.
На всю поездку мы ожидаемо потратили гораздо больше денег, чем при привычной жизни на континенте — за восемь дней ушло порядка 80 тысяч рублей. Львиную долю расходов заняла еда — на ней мы вообще не экономили, брали все, что хочется, а после таких прогулок хотелось попробовать все и много. Посидеть в кафе меньше чем на 2,5−3 тысячи рублей нам не удавалось.
Вторым пунктом стала аренда (средняя цена — тысяча рублей сутки с человека, три тысячи рублей за номер на троих в гостинице Севастополя), третьим — топливо. Бензин здесь минимум на 10 рублей дороже, чем в Краснодарском крае (дешевле 70 рублей за литр АИ-92 я не нашла), молочка — в полтора-два раза дороже (порядка 140 рублей за литр кефира 2,5% жирности), но намного вкуснее. И если со стоимостью топлива можно только смириться, да и накатали мы всего чуть больше двух тысяч километров, то по другим расходам нам активно подсказывали местные, где интереснее, лучше и дешевле.
Люди здесь просто изумительные. В одном семейном итальянском кафе Севастополя мы купили красное стальное ведро для чеков, с которым не захотел расставаться ребенок. Администратор буквально подарил нам его за 200 рублей.
Детей от самолета было не оторвать.
Самый частый вопрос, на который пришлось отвечать: а не страшно? Нет, не страшно. За последнее время мы уже привыкли к уходящим на форсаже истребителям с Ейского аэропорта куда-то за Азовское море, к регулярным предупреждениям об авиаопасности и прочим нюансам жизни на этой территории. В Крыму мы чувствовали себя в безопасности.
К концу наших Крымских каникул стремительно испортилась погода. Накануне отъезда начался снегопад. После 20-градусной жары Херсонеса, где мы ходили в футболках и видели зеленую траву, желтый песок и синее море, одна большая снежная туча выкрутила настройки цвета на ноль. Все вокруг стало бело-серым. Это напомнило мне переменчивость уральской погоды, когда в мае внезапный циклон может за пару часов укрыть толстым слоем снега свежие одуванчики и принести немало неприятностей на несколько дней вперед.
Штормовое море завораживает.
Уезжали мы в шторм. Крым провожал нас ровно тем же диким ветром, как и встретил, и плакал дождем, словно обнимая струями воды нашу машину на прощание. Ну, а мы пообещали, что обязательно туда вернемся, там еще так много всего интересного.