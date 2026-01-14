Владелец бара убил знакомую девушку и спрятал тело за стеной своего заведения

В ЮАР юношу застрелили на глазах у родных. После этого преступник сбежал с отрубленной головой своей жертвы. Об этом 4 января сообщило издание Times Live. Инцидент произошел в Восточно-Капской провинции во время семейного обряда, который связан с возвращением мужчины в общину после прохождения инициации.