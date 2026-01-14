Владелец бара убил знакомую девушку и спрятал тело за стеной своего заведения

Полиция Японии арестовала 49-летнего владельца бара из префектуры Хоккайдо по подозрению в убийстве 20-летней девушки и сокрытии ее тела в своем заведении. Об этом сообщает Japan Today.
Как установило следствие, тело жертвы было найдено в субботу, 10 января, за стеной склада, принадлежащего бару Тосихико Мацукуры. По данным полиции, преступление было совершено 31 декабря, а заведение после этого было закрыто на два дня.
Мацукура уже признался в содеянном, заявив, что был знаком с девушкой, однако не стал раскрывать мотивы убийства, говорится в сообщении.
В ЮАР юношу застрелили на глазах у родных. После этого преступник сбежал с отрубленной головой своей жертвы. Об этом 4 января сообщило издание Times Live. Инцидент произошел в Восточно-Капской провинции во время семейного обряда, который связан с возвращением мужчины в общину после прохождения инициации.
В Испании полиция обнаружила останки 63-летнего мужчины со следами жестоких увечий. Тело пенсионера извлекли из колодца на территории частного дома в деревне Лоренцана. У пожилого мужчины, который оказался хозяином участка и дома, были отрезаны гениталии.