Четыре спальни, шесть ванных: Экс-вице-президент США потратила восемь миллионов долларов на новый дом

Бывшая вице-президент США Камала Харрис с супругом приобрели дом в Калифорнии, в районе Малибу. Именно здесь проживают многие знаменитости. Новое жилье супругам обошлось в восемь миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post.
Отмечается, что площадь дома 371,6 квадратных метра. В нем четыре спальни, шесть ванных. Дом расположен в Пойнт-Дюме, районе в Малибу, где проживает много значимых фигур из Голливуда, а также с недавних пор и Кремниевой долины.
До этого, напомнило издание, Харрис с мужем жили в районе Лос-Анджелеса Брентвуд. Площадь старого дома составляла 325 квадратных метров.
Недавно Харрис призналась, что после ухода из Белого дома на протяжении нескольких месяцев сознательно избегала просмотра новостных программ.
1 мая прошлого года экс-вице-президент впервые после поражения на выборах выступила публично. Харрис обвинила Трампа в создании «величайшего рукотворного экономического кризиса» в современной истории и «полном отказе» от американских идеалов.