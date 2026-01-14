Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре спальни, шесть ванных: Экс-вице-президент США потратила восемь миллионов долларов на новый дом

NYP: Камала Харрис купила дом в Калифорнии за восемь миллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая вице-президент США Камала Харрис с супругом приобрели дом в Калифорнии, в районе Малибу. Именно здесь проживают многие знаменитости. Новое жилье супругам обошлось в восемь миллионов долларов. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что площадь дома 371,6 квадратных метра. В нем четыре спальни, шесть ванных. Дом расположен в Пойнт-Дюме, районе в Малибу, где проживает много значимых фигур из Голливуда, а также с недавних пор и Кремниевой долины.

До этого, напомнило издание, Харрис с мужем жили в районе Лос-Анджелеса Брентвуд. Площадь старого дома составляла 325 квадратных метров.

Недавно Харрис призналась, что после ухода из Белого дома на протяжении нескольких месяцев сознательно избегала просмотра новостных программ.

1 мая прошлого года экс-вице-президент впервые после поражения на выборах выступила публично. Харрис обвинила Трампа в создании «величайшего рукотворного экономического кризиса» в современной истории и «полном отказе» от американских идеалов.

Узнать больше по теме
Камала Харрис: биография и отношение к России кандидата в президенты США
В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые этапы биографии Камалы Харрис: от ее детства в семье иммигрантов до избрания на пост вице-президента Соединенных Штатов. Мы проследим ее карьерный рост от окружного прокурора до сенатора, а затем и до второго лица государства. Особое внимание уделим политическим взглядам Харрис, ее работе в Сенате и пути на пост президента.
Читать дальше