В Ростове после атаки БПЛА загорелись предприятия в западной промзоне

В Ростове-на-Дону ночью из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
— По уточненной информации, один пожар потушен. Второй к 05:30 утра локализован, — написал губернатор.
Юрий Борисович также рассказал, что в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, в других квартирах выбило стекла. Для жителей развернули пункт временного размещения.
Кроме того, два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и в Ленинаване Мясниковского района. Еще у одного дома повреждена кровля.
Информация о повреждениях, подчеркнул глава региона, будет уточняться.
