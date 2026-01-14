Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после атаки БПЛА загорелись предприятия в западной промзоне

Ночью в Ростове вспыхнули промобъекты после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону ночью из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

— По уточненной информации, один пожар потушен. Второй к 05:30 утра локализован, — написал губернатор.

Юрий Борисович также рассказал, что в многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, в других квартирах выбило стекла. Для жителей развернули пункт временного размещения.

Кроме того, два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и в Ленинаване Мясниковского района. Еще у одного дома повреждена кровля.

Информация о повреждениях, подчеркнул глава региона, будет уточняться.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Юрий Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина.

Погибшая при атаке БПЛА на Таганрог 13 января женщина находилась на рабочем месте (подробности).

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше