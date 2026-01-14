В Роскачестве рассказали об особенностях возврата подарков в магазины

«Получатель часто сталкивается с ситуацией, когда презент не подходит по размеру, цвету, дублирует уже имеющуюся вещь или просто не соответствует его вкусам и потребностям. Согласно закону “О защите прав потребителей”, такой подарок можно вернуть продавцу. Товар надлежащего качества, не устроивший получателя по субъективным причинам — будь то фасон, габариты, комплектация или расцветка — можно сдать в магазин в течение стандартного срока в 14 дней», — рассказали в организации.