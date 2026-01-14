Ричмонд
Дмитрий Демешин вновь стал студентом

Для того, чтобы лучше понимать экономические проблемы региона и «чтобы никто не смог водить его за нос», Дмитрий Демешин решил поступить на экономический факультет Дальневосточного филиала РАНХиГС. Об этом он сообщил во время встречи с главными редакторами ведущих СМИ Хабаровского края.

Источник: Соцсети

Отметим, что в 1997 году глава региона окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Желаем Дмитрию Демешину успехов в учебе.