Дмитрий Демешин вновь стал студентом

Для того, чтобы лучше понимать экономические проблемы региона и «чтобы никто не смог водить его за нос», Дмитрий Демешин решил поступить на экономический факультет Дальневосточного филиала РАНХиГС. Об этом он сообщил во время встречи с главными редакторами ведущих СМИ Хабаровского края.