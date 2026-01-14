Нижегородцам пояснили, могут ли «порезать» зарплату в праздники

После затяжных новогодних каникул у многих работающих нижегородцев возникают опасения по поводу размера январской зарплаты. Однако, как сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов по персоналу, законных оснований для урезания выплат из-за обилия праздничных дней практически нет.
Согласно Трудовому кодексу РФ, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Единственной легальной возможностью уменьшить выплаты является официально оформленный простой или отпуск «за свой счет», который возможен только по добровольному согласию самого сотрудника.
Специалисты подчеркивают, что зарплата должна выплачиваться в полном объеме и строго в установленные сроки. Если же день выплаты совпал с каникулами, работодатель обязан был перечислить деньги заранее. В случае, если работодатель в Нижнем Новгороде или области пытается обосновать «срезку» зарплаты праздниками, жителям региона рекомендуют незамедлительно обращаться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру.