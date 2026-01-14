Нижегородцам пояснили, могут ли «порезать» зарплату в праздники

Специалисты подчеркивают, что зарплата должна выплачиваться в полном объеме и строго в установленные сроки. Если же день выплаты совпал с каникулами, работодатель обязан был перечислить деньги заранее. В случае, если работодатель в Нижнем Новгороде или области пытается обосновать «срезку» зарплаты праздниками, жителям региона рекомендуют незамедлительно обращаться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру.