Увеличение маткапитала с 1 февраля: какую сумму смогут получать семьи из Татарстана

Отметим, что индексация затронет как новых получателей, так и имеющих неиспользованные средства. Программа материнского капитала будет действовать как минимум до 2030 года. В настоящее время выплата предусмотрена за рождение первого, второго, а также третьего ребенка (при условии, что семья не получала маткапитал за рождение первых двух детей). Основным ее предназначением служит поддержка семей с детьми, что соответствует целям национального проекта «Семья».