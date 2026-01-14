В Хабаровске украинский шпион получил 23 года колонии строгого режима

В Хабаровске 1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю города, признанному виновным в шпионаже и подготовке террористического акта, — сообщает телеграм-канал «Хабаровск и другие новости».
Силовики установили, что мужчина, сторонник идеологии террористического сообщества «Артподготовка» («Народовластие»), по заданию ГУР собирал сведения о сотрудниках и объектах силовых ведомств Хабаровского края. Кроме того, доказана его причастность к планированию в 2024 году террористического акта в здании одного из частных охранных предприятий с целью незаконного завладения огнестрельным оружием.
Суд признал фигуранта виновным по статьям о государственной измене, подготовке террористического акта и незаконном обороте оружия. Ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима, первые 7 лет он проведёт в тюрьме.