В Хабаровске украинский шпион получил 23 года колонии строгого режима

Силовики установили, что мужчина, сторонник идеологии террористического сообщества «Артподготовка» («Народовластие»), по заданию ГУР собирал сведения о сотрудниках и объектах силовых ведомств Хабаровского края. Кроме того, доказана его причастность к планированию в 2024 году террористического акта в здании одного из частных охранных предприятий с целью незаконного завладения огнестрельным оружием.