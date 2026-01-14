Власти Уфы предупредили об опасных горках в городе

Глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов обратился к горожанам в социальных сетях. Он попросил уфимцев прекратить кататься на опасных, стихийно образовавшихся горках, так как уже есть случаи травм.
В своем обращении он перечислил несколько склонов в Кировском районе, где зимние забавы могут закончиться плохо: территория за Конгресс-холлом, у Телецентра, на улицах Геологов и Авроры.
Районная администрация настоятельно рекомендует кататься только на официальных горках, которые оборудованы в ледовых городках. Они построены с учетом всех требований безопасности.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.