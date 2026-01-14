В Ростовской области в среду ожидается похолодание до −7, снег и гололедица

В среду в Ростове синоптики прогнозируют мороз и гололедицу. Об этом предупреждают в региональном гидрометцентре.
— В донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков практически не будет, но дороги будут скользкими от гололедицы. Ветер будет дуть с северо-запада, постепенно меняя направление на юго-запад, его скорость составит 5−10 метров в секунду. Днем температура составит −2 — −4, — сообщают синоптики.
В Ростовской области погодные условия будут сложнее. Также прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью ожидается небольшой и умеренный снег, а на востоке региона местами пройдет сильный снегопад. Днем в отдельных районах возможен небольшой снег. На всех дорогах сохранится гололедица. Ветер будет аналогичного направления — северо-западный, переходящий в юго-западный, 5−10 м/с. Днем столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов.
