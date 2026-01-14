Ричмонд
США добиваются разрешения на захват десятков танкеров с венесуэльской нефтью

Власти США подали в суд для получения ордеров на захват еще нескольких десятков нефтяных танкеров, которые связаны с торговлей венесуэльской нефтью. Об этом сообщило агентство Reuters.

— Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью, — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, за последние недели американские военные и береговая охрана уже захватили в международных водах пять судов, перевозивших или ранее перевозивших нефть из Венесуэлы.

10 января глава США Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы. В тексте указывается, что деньги, вырученные от продажи нефти, являются «суверенной собственностью правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах на хранении».

9 января стало известно, что американские войска провели операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. Захваченное судно шло из Венесуэлы под неизвестным флагом и находилось под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В 2025 году оно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.

