США добиваются разрешения на захват десятков танкеров с венесуэльской нефтью

Власти США подали в суд для получения ордеров на захват еще нескольких десятков нефтяных танкеров, которые связаны с торговлей венесуэльской нефтью. Об этом сообщило агентство Reuters.
— Правительство США подало в суд для получения ордеров для захвата еще десятков танкеров, связанных с торговлей венесуэльской нефтью, — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, за последние недели американские военные и береговая охрана уже захватили в международных водах пять судов, перевозивших или ранее перевозивших нефть из Венесуэлы.
10 января глава США Дональд Трамп подписал указ, в рамках которого планируется защищать средства, полученные от продажи нефти Венесуэлы. В тексте указывается, что деньги, вырученные от продажи нефти, являются «суверенной собственностью правительства Венесуэлы, которые находятся в Соединенных Штатах на хранении».
9 января стало известно, что американские войска провели операцию по захвату танкера Olina в Карибском регионе у берегов Тринидада и Тобаго. Захваченное судно шло из Венесуэлы под неизвестным флагом и находилось под санкциями США, Евросоюза и Великобритании. В 2025 году оно ходило под флагом Сант-Томе и Принсипи.