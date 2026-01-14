Ричмонд
Кроссворд по логическим загадкам: Только 1% сможет разгадать все 10 слов!

Сегодня отмечается День логики, а это значит, что самое время проверить вашу сообразительность! Попробуйте разгадать 10 логических загадок и докажите, что вы входите в число самых находчивых!

Источник: Life.ru

Готовы бросить вызов своему интеллекту? По случаю Дня логики представляем вам особенную головоломку! Этот кроссворд создан не для всех — лишь 1% самых внимательных, нестандартно мыслящих и находчивых людей способен разгадать все 10 слов. Здесь вас ждут не простые определения, а каверзные логические загадки. Каждое разгаданное слово — это маленькая интеллектуальная победа. Считаете себя мастером логики и дедукции? Проверьте это! Сможете ли вы войти в тот самый 1%? Время начать и узнать это!

Чтобы быть под защитой весь год, узнайте, кто будет вашим патронусом в 2026 году, ответив на вопросы по «Гарри Поттеру»! А также попробуйте угадать по деталям образов Деда Мороза, Санта-Клауса и святого Николая!

