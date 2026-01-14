Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским БК «Енисей»

Освобожденный из французской тюрьмы 26-летний баскетболист Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским клубом «Енисей». Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
Спортсмен вернулся в Россию после обмена на французского политолога, признанного в РФ иноагентом. До этого Касаткин несколько месяцев находился под следствием: прошлым летом его задержали в аэропорту Парижа по запросу США. Американские власти подозревают баскетболиста в причастности к хакерской сети (сам баскетболист обвинения отрицал).
Даниил Касаткин — воспитанник системы ЦСКА, где начал свой путь в юношеских командах. В 2023 и 2025 годах он дважды становился бронзовым призером Кубка России. Кроме того, спортсмен привлекался в юношеские сборные.
— Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».
Ранее мы писали, что красноярский «Сокол» на домашнем льду уступил пензенскому «Дизелю». Матч Всероссийской хоккейной лиги состоялся в «Платинум Арене» и завершился со счетом 1:4.