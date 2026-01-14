Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским БК «Енисей»

Спортсмен вернулся в Россию после обмена на французского политолога, признанного в РФ иноагентом. До этого Касаткин несколько месяцев находился под следствием: прошлым летом его задержали в аэропорту Парижа по запросу США. Американские власти подозревают баскетболиста в причастности к хакерской сети (сам баскетболист обвинения отрицал).