В России ограничивают передачу генетических данных за рубеж: подробности

Госдума приняла проект запрета передачи генетических данных за рубеж в I чтении.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы приняли в I чтении закон о регулировании генетических данных. Он вводит запрет на передачу результатов генетических и иммунных тестов за рубеж и иностранцам в России.

Как указано в пояснительной записке, обращение с генетическими данными напрямую связано с вопросами безопасности. Уникальность этой информации обуславливает необходимость особых механизмов ее правовой защиты.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить защиту генетических данных граждан РФ, создать эффективную систему контроля в сфере их обращения и предотвратить их незаконную передачу», — говорится в пояснительной записке.

При этом, исключения из общего числа запрета включают ситуации, связанные с лечением граждан РФ, созданием для них медицинских препаратов, а также международными проектами в области медицины и биобезопасности.

Накануне в Госдуме выступили с инициативой компенсировать стоимость лекарств дороже 10% от доходов людей.