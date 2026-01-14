Ричмонд
На Ставрополье сообщили, что силы ПВО отражают атаку БПЛА на промзону

Губернатор Владимиров написал, что в Ставропольском крае на местах падения обломков сбитых беспилотников ВСУ работают сотрудники экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону в городе Невинномысске в Ставропольском крае, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«Противник пытается атаковать беспилотниками промзону в Невинномысске. Действует ПВО», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он отметил, что на местах падения обломков сбитых БПЛА работают сотрудники экстренных служб. Владимиров призвал жителей быть бдительными и не приближаться к упавшим фрагментам.

Кроме того, глава региона рекомендовал населению использовать только официальные источники информации.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января стало известно, что в городе Шебекино Белгородской области в результате детонации беспилотного летательного аппарата украинских формирований погиб мирный житель. Он умер на месте от полученных ранений.

В ночное время 14 января также появилась информация об отражении атаки на Ростов-на-Дону. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о пожарах в квартирах пострадавших домов и возгорании на промышленном объекте. Кроме того, губернатор проинформировал, что в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе пострадали четыре человека.

