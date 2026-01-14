Минтруда обнародовало новый размер семейного капитала в Беларуси в 2026

И отметили, что в сравнении с 2025 годом он вырос на 6,7%, или на 2230 рублей. В Минтруда сообщили, что в указанном размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.