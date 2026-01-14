Минтруда обнародовало новый размер семейного капитала в Беларуси в 2026 году. Подробности сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
«С 1 января текущего года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей», — уточнили в ведомстве.
И отметили, что в сравнении с 2025 годом он вырос на 6,7%, или на 2230 рублей. В Минтруда сообщили, что в указанном размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Вместе с тем предоставление семейного капитала осуществляется в размере, который действует на дату рождения третьего или последующих детей. В случае с усыновлением (удочерением) — на дату вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей.
«Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 года семейный капитал назначается в размере 33 275 рублей», — обратили внимание в Министерстве труда и соцзащиты.
