В Иркутской области повысили детские пособия с 1 января

— В 2026 году единое пособие для семей с детьми составляет от 9 103,5 до 18 207 рублей в южных районах области и от 11 839,5 до 23 679 рублей — в северных. Для беременных женщин выплаты выросли до суммы от 10 230 до 20 460 рублей на юге и от 13 304,5 до 26 609 рублей на севере, — говорится в сообщении СФР.