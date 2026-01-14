В Иркутской области повысили детские пособия с 1 января

С 1 января 2026 года в Иркутской области увеличили выплаты для семей с детьми и беременных женщин. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда по региону, размер пособий зависит от дохода семьи и может составлять от 50% до 100% от прожиточного минимума.
— В 2026 году единое пособие для семей с детьми составляет от 9 103,5 до 18 207 рублей в южных районах области и от 11 839,5 до 23 679 рублей — в северных. Для беременных женщин выплаты выросли до суммы от 10 230 до 20 460 рублей на юге и от 13 304,5 до 26 609 рублей на севере, — говорится в сообщении СФР.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается, если доход на каждого члена семьи ниже 37 540 рублей в южных районах и 48 822 рублей в северных. Её новый размер — 18 207 рублей и 23 679 рублей соответственно. Все перерасчёты производятся автоматически, семьям не нужно подавать дополнительные заявления. Выплата за январь в увеличенном размере будет перечислена в феврале.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области увеличился минимальный размер оплаты труда.