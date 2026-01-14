В Красноярске спасатели предотвратили выход подростков на тонкий лед Енисея

Вечером 13 января в Красноярске спасателям удалось предотвратить трагедию на Енисее. 14 января в КГКУ «Спасатель» поделились подробностями этого случая.
На телефон экстренных служб поступило сообщение от горожан. Они заметили двух подростков, которые разводили костер на небольшом островке в районе улицы Капитанская.
Специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место. Они оценили ситуацию: лед вокруг острова недостаточно прочен, и его проламывание было очень вероятным.
Спасатели убедили ребят немедленно покинуть рискованную зону и перебраться на берег. Они сопроводили подростков в безопасное место и провели с ними беседу о правилах безопасности на зимних водоемах и недопустимости выхода на непрочный лед.