Карлсон: США больше не могут критиковать Россию после удара по Венесуэле

Вашингтон после операции в Венесуэле больше не имеет права упрекать Москву за специальную военную операцию (СВО) на Украине. Такое мнение в понедельник, 12 января, выразил американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале.

— Можно сказать «мне это не нравится», но уже нельзя ссылаться на некие абстрактные нормы и объявлять происходящее принципиально недопустимым, — отметил он.

Он добавил, что государство защищает свои интересы, поэтому это не может считаться абсолютным злом. Белый дом действует по аналогичному принципу.

Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, заявил, что считает несопоставимыми ситуации с Россией и США в вопросе их отстранения от участия в ОИ. В организации отметили, что отстранение ОК России связано с включением им в свой состав олимпийских советов новых регионов.

3 января армия США нанесла удар по военным объектам в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения американцев, захвате президента страны Николаса Мадуро спецназом, а также о реакции Венесуэлы и других государств, в том числе России, на действия Вашингтона.

