Надейся и жди: что нового в культурной жизни Перми откроется в 2026 году

Боги ждут, и пермяки подождут.
«В России надо жить долго», — говорил когда-то Корней Чуковский. «Не надо печалиться — вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди, — надейся и жди!» — пел ансамбль «Самоцветы». Пермяки ждут. И дожидаются. В 2025 году наконец-то открыли новый зоопарк, почти запустили работу художественной галереи. Завершения каких проектов стоит ждать в наступившем 2026 году, а какие придется отложить на будущее — в обзоре URA.RU.
Пермская галерея.
Здание Пермской художественной галереи успели достроить и сдать в эксплуатацию в конце 2025 года, хоть и обещали изначально сделать это еще летом 2024-го. Но пермяки дождались. Правда, еще не полностью. В конце декабря и начале января музейщики смогли открыть двери галереи, но только для архитектурных экскурсий, которые знакомят гостей с самим зданием. Переезд коллекций и обустройство экспозиций пока в работе. Ждем полноценного официального открытия Пермской галереи в 2026 году.
Музей «Пермский период».
Кажется, что все уже готово.
Напротив нового здания галереи находится и будущий палеонтологический музей «Пермский период». Название на фасаде уже есть. Наполнение внутри должно вестись. В Пермском краеведческом музее ранее говорили, что палеонтологический музей заработает к концу 2026 года. Так что еще придется подождать. А вот Детский музейный центр должен был переехать на площадку «Пермского периода» уже в декабре 2025 года. Этого не случилось. Надеемся, что переезд произойдет в ближайшее время. Как будет выглядеть внутри музей «Пермский период», URA.RU показывало здесь. В нем, кроме прочего, установят бегущую модель огромного скелета Трогонтериевого слона.
Подростковая сцена ТТ.
Театр-Театр планировал открыть осенью 2025 года в одной из «пирамид» на ул. Крисанова отдельную сцену, где ставились бы спектакли для подростков и молодежи. Однако планы пришлось сдвинуть. Министр культуры Пермского края Алла Платонова в ноябре сообщила, что подростковая сцена откроет двери в 2026 году. Повлияет ли на реализацию проекта стремление прокуратуры уволить художественного руководителя ТТ Бориса Мильграма, покажет время. В конце концов, решение суда об отставке еще не вступило в законную силу.
Театр «У Моста».
Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов не один год добивается для труппы новой площадки. Рассматривались разные варианты. В 2024 году театр уже даже запланировал премьеру в здании бывшего ВКИУ, но все сорвалось из-за проблем с пожарной безопасностью помещения. «Ведется поиск альтернативных площадок», — заявляли власти в конце сентября 2025 года. Случится ли чудо в 2026 году — вопрос открытый.