Надейся и жди: что нового в культурной жизни Перми откроется в 2026 году

Напротив нового здания галереи находится и будущий палеонтологический музей «Пермский период». Название на фасаде уже есть. Наполнение внутри должно вестись. В Пермском краеведческом музее ранее говорили, что палеонтологический музей заработает к концу 2026 года. Так что еще придется подождать. А вот Детский музейный центр должен был переехать на площадку «Пермского периода» уже в декабре 2025 года. Этого не случилось. Надеемся, что переезд произойдет в ближайшее время. Как будет выглядеть внутри музей «Пермский период», URA.RU показывало здесь. В нем, кроме прочего, установят бегущую модель огромного скелета Трогонтериевого слона.