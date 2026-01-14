Задержки и отмены рейсов: обстановка в аэропортах России 14 января 2026

В расписании также отмечены отмены рейсов. Так, отменен вылет рейса FV 6009 / SU 6009 авиакомпании «Россия» в Москву, запланированный на 11:00.Еще один рейс в Москву — FV 6802 / SU 6802 с вылетом в 11:30 — также отменен. Не состоится и рейс FV 6013 / SU 6013 в Москву, который должен был отправиться в 17:30. Кроме того, отменен вечерний рейс FV 6169 / SU 6169 в Москву с вылетом в 21:00, а также рейс FV 6704 / SU 6704, запланированный на 22:30.