Задержки и отмены рейсов: обстановка в аэропортах России 14 января 2026

В ряде аэропортов России прошли задержки рейсов ночью 14 января.
Ночь 14 января прошла в аэропортах России достаточно спокойно. Несмотря на то, что в одной воздушной гавани временно приостановили работу, в целом аэропорты работали в штатном режиме. Тем не менее, судя по онлайн-табло, минувшей ночью случился ряд отмен и задержек рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 14 января — в материале URA.RU.
Ограничения в аэропортах России 14 января.
Ночью 14 января обстановка в аэропортах оставалась спокойной. Однако в 5:17 мск в воздушной гавани Грозного ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавли представитель Росавиации.
Аэропорты Москвы.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Внуково 14 января отмечаются задержки нескольких вылетов. Так, задержан рейс в Анталью (Pegasus PC 1577): самолет ожидается к отправлению около 06:20, тогда как изначально вылет был запланирован на 04:10. Также задержан вылет в Хургаду (Nesma Airlines NE 601): рейс перенесли и выход на посадку назначен до изменения времени. Рейс в Анкару (Ajet VF 588) также уходит с опозданием — посадка открыта, а вылет ожидается позже ранее указанного времени.
На прилет также замечены изменения в расписании. Самолет из Хургады (Nesma Airlines NE 600) совершит посадку с опозданием, в табло указана смена терминала и новое время приземления около 04:55. Рейс из Стамбула (Ajet VF 277) ожидается позже первоначального времени — посадка назначена примерно в 04:53. Самолеты из Ташкента (Победа DP 742) и из Стамбула (Turkish TK 407) также задерживаются — их посадка ожидается после первоначального планового времени.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Домодедово 14 января зафиксированы задержки вылетов по нескольким направлениям. В ночь на 14 января вылет в Норильск (рейс Y7 9417) был задержан — новый ориентировочный вылет назначен на 13:15 14 января вместо первоначального времени в предыдущие часы ночи.
Утром задержан вылет рейса в Термез (Qanot Sharq HH 714): самолет, изначально запланированный на более раннее время, теперь ожидается к отправлению около 10:00. В середине дня вылет в Ашхабад (S7 3235) также перенесен — его отправление задержано до примерно 12:10.
Авиакомпания Уральские авиалинии вынуждена была перенести вылет в Хургаду (рейс U6 1803): отправление теперь ориентировочно около 22:35, что значительно позже первоначального графика.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Шереметьево 14 января часть рейсов претерпевает изменения. Некоторые рейсы на вылет пока не имеют актуального статуса на табло — например, рейс SU 8424 Москва — Минск, запланированный на раннее утро, отображается без данных о состоянии вылета.
Также есть информация без подробного статуса по рейсу SU 2997 компании «Аэрофлот» из терминала D, который в текущем табло указан без актуальных данных о времени отправления или задержке.
Кроме того, ряд прилетов в ночные и ранние утренние часы указан с пометками «прилетит с опозданием» — это касается рейсов из Красноярска и Новосибирска, у которых фактическое время посадки позже запланированного.
Аэропорт Санкт-Петербурга.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Пулково 14 января зафиксированы задержки и отмены отдельных рейсов на вылет. С существенной задержкой должен отправиться самолет в Екатеринбург авиакомпании «Победа»: рейс DP 515, запланированный на 23:45 13 января, перенесен на 07:00 14 января.
Утром задержан вылет рейса в Душанбе авиакомпании «Уральские авиалинии»: самолет должен был вылететь в 06:10, однако отправление перенесли на 06:35. Также сдвинут вылет в Шарм-эль-Шейх — рейс UJ 626 авиакомпании Almasria Universal Airlines перенесен с 06:10 на 08:30. Рейс Turkish Airlines в Стамбул, запланированный на 06:35, вылетит с задержкой — в 07:05. Значительное опоздание зафиксировано у рейса «Победы» в Москву: самолет DP 202 должен был отправиться в 09:05, однако его вылет перенесли на 12:00.
В расписании также отмечены отмены рейсов. Так, отменен вылет рейса FV 6009 / SU 6009 авиакомпании «Россия» в Москву, запланированный на 11:00.Еще один рейс в Москву — FV 6802 / SU 6802 с вылетом в 11:30 — также отменен. Не состоится и рейс FV 6013 / SU 6013 в Москву, который должен был отправиться в 17:30. Кроме того, отменен вечерний рейс FV 6169 / SU 6169 в Москву с вылетом в 21:00, а также рейс FV 6704 / SU 6704, запланированный на 22:30.
Отменен и рейс в Ярославль (WZ 705 / B2 2005), вылет которого был запланирован на 19:40.
Аэропорт Екатеринбурга.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, 14 января также случилось сразу несколько задержек рейсов. На несколько часов перенесен вылет самолета в Краснодар: рейс авиакомпании «Победа» должен был отправиться в 07:35, однако фактически вылет состоится в 12:25. Также задержан утренний рейс в Сочи — вылет перенесли с 08:50 на 10:25.
Задержатся и дневные вылеты в Ереван: рейсы авиакомпаний Shirak Avia и FlyOne Armenia, запланированные на 11:40, отправятся только в 14:00. Кроме того, вылет в Белоярский авиакомпании «РусЛайн» перенесен с 12:35 на 13:40.
Отменен рейс Red Wings в Москву, который должен был вылететь в 09:00.
Остальные рейсы, включая направления в Хургаду, Дубай, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самарканд, Алматы, Сочи, Баку и другие города, согласно онлайн-табло, выполняются по расписанию либо уже вылетели без существенных отклонений.
Аэропорт Сочи.
По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, 14 января зафиксированы отдельные задержки и одна отмена рейсов на вылет.
С опозданием отправится самолет в Дубай: рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в 09:10, однако время отправления перенесено на 09:35. Также задержан рейс в Екатеринбург — самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетит в 13:00 вместо 11:50.
Отменен вечерний рейс в Екатеринбург авиакомпании Nordwind, запланированный на 22:55.
Остальные рейсы, включая направления в Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Анталью, Ереван, Новосибирск, Казань, Самару, Уфу и другие города, по состоянию на 14 января выполняются по расписанию либо уже вылетели без существенных отклонений.