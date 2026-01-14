2,5 млн рублей ушли мошенникам от учительницы из Хабаровска

В Хабаровске 26-летняя сотрудница системы образования стала жертвой телефонных мошенников и перевела им 2,5 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По версии следствия, всё началось с обычного сообщения в соцсети. Мужчина представился работником почты и сообщил, что на имя потерпевшей пришло заказное письмо. Для его получения он попросил код из SMS — женщина, доверившись, сообщила данные.
После этого «сотрудники спецслужб» стали звонить ежедневно. Они убедили женщину, что её данные уже используются для оформления доверенности на имущество и деньги. Чтобы «защитить средства», она обналичила все свои вклады, оформила кредит и перевела деньги на «безопасные счета». Злоумышленники обещали вернуть деньги через три часа, но после перевода на связь не выходили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по которой — 10 лет лишения свободы.
Полиция предупреждает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют пароли из SMS и не просят оформлять кредиты для перевода денег. При подозрительных звонках разговор следует прервать и сразу сообщить в полицию.