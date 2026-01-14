2,5 млн рублей ушли мошенникам от учительницы из Хабаровска

После этого «сотрудники спецслужб» стали звонить ежедневно. Они убедили женщину, что её данные уже используются для оформления доверенности на имущество и деньги. Чтобы «защитить средства», она обналичила все свои вклады, оформила кредит и перевела деньги на «безопасные счета». Злоумышленники обещали вернуть деньги через три часа, но после перевода на связь не выходили.