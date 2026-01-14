Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На правом берегу Красноярска марал наблюдал за работой дорожников

В Красноярске во время уборки снега за работой дорожников наблюдал марал.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня ночью, когда специалисты чистили от снега ул. Базайскую, на дорогу вышел марал и посмотрел на работу техники.

«Водители говорят, что часто видят там рогатых, которые ведут себя скромно, наблюдают за работой», — рассказали в городской администрации.

В мэрии отметили, что кормить диких животных нельзя.

Напомним, по поручению мэра Красноярска Сергея Верещагина дорожники усилили уборку снега, который прошел в ночь на 13 января.

Если ночью во вторник в уборке было задействовано около 60 единиц техники, то этой ночью количество увеличили почти вдвое и продлили время работы бригад, а в маршруты включили обращения красноярцев.