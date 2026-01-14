На правом берегу Красноярска марал наблюдал за работой дорожников

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сегодня ночью, когда специалисты чистили от снега ул. Базайскую, на дорогу вышел марал и посмотрел на работу техники.
«Водители говорят, что часто видят там рогатых, которые ведут себя скромно, наблюдают за работой», — рассказали в городской администрации.
В мэрии отметили, что кормить диких животных нельзя.
Напомним, по поручению мэра Красноярска Сергея Верещагина дорожники усилили уборку снега, который прошел в ночь на 13 января.
Если ночью во вторник в уборке было задействовано около 60 единиц техники, то этой ночью количество увеличили почти вдвое и продлили время работы бригад, а в маршруты включили обращения красноярцев.