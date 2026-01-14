Ричмонд
Омичам рассказали, вредит ли природе вырубка ёлок к Новому году

За праздники продали более 6 000 из 10 000 заготовленных хвойных деревьев.

Источник: Om1 Омск

Перед праздниками в Омской области заготовили 10 067 хвойных деревьев — сосен и елей. К Новому году продали 6 331 дерево. Об этом сообщает пресс-служба главного управления лесного хозяйства Омской области.

Как пояснили в ведомстве, заготовка ёлок не вредит лесам региона. Все деревья срублены в рамках санитарных и уходных рубок — такие мероприятия обязательны для формирования здорового леса. При прореживании удаляются отдельные деревья, чтобы дать больше света и пространства остальным.

Таким образом, новогодняя традиция устанавливать живую ёлку помогает поддерживать экологическое равновесие и способствует грамотному лесоуправлению.

Чтобы предотвратить незаконную вырубку, которая действительно наносит вред природе, в декабре были усилены меры охраны. Лесные инспекторы совместно с полицией и МЧС провели 1 466 рейдов.