Омичам рассказали, вредит ли природе вырубка ёлок к Новому году

Перед праздниками в Омской области заготовили 10 067 хвойных деревьев — сосен и елей. К Новому году продали 6 331 дерево. Об этом сообщает пресс-служба главного управления лесного хозяйства Омской области.
Как пояснили в ведомстве, заготовка ёлок не вредит лесам региона. Все деревья срублены в рамках санитарных и уходных рубок — такие мероприятия обязательны для формирования здорового леса. При прореживании удаляются отдельные деревья, чтобы дать больше света и пространства остальным.
Таким образом, новогодняя традиция устанавливать живую ёлку помогает поддерживать экологическое равновесие и способствует грамотному лесоуправлению.
Чтобы предотвратить незаконную вырубку, которая действительно наносит вред природе, в декабре были усилены меры охраны. Лесные инспекторы совместно с полицией и МЧС провели 1 466 рейдов.