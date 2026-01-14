Аномальные морозы парализовали школы: в каких городах России отменили занятия 14 января

Помимо этого, в администрации Тюмени утром 14 января тоже сообщили об отмене очных занятий для учеников 1−4 классов первой смены во всех школах города из-за сильных морозов. Для младшеклассников будут организованы дистанционные уроки. При этом в сообщении не приводится дополнительной информации о режиме обучения для учащихся 5−11 классов и о формате занятий во второй смене.