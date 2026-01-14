Аномальные морозы парализовали школы: в каких городах России отменили занятия 14 января

В некоторых регионах температура опустится до −40 градусов (фото из архива).
Отмена занятий в школах нескольких российских городов 14 января стала следствием аномально сильных морозов, пришедших в ряд регионов страны. В Челябинске, Кургане, Сургуте и Тюмени власти приняли решения о переходе на дистанционное обучение или отмене уроков для учащихся различных классов, руководствуясь экстремально низкими температурами, опускающимися в некоторых районах почти до −40 градусов. В каких регионах школьники не пошли в школу — в материале URA.RU.
Челябинск.
В Челябинске 14 января отменили занятия для школьников с 1 по 7 класс включительно. Это касается и первой, и второй смены.
Отмечалось, что ранее в Челябинской области было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов до −36 градусов. Они продлятся почти всю неделю.
Курган.
Также из-за сильных морозов школьники Кургана всех классов останутся дома. Занятия проведут с применением дистанционных технологий. Кроме того, в Шадринске власти рекомендовали отменить очные занятия у учащихся с 1 по 6 классы. При этом обучение детей будет проводиться в принятом в школе формате.
Сургут.
В Сургуте из-за морозов отменили занятия для школьников (фото из архива).
В то же время в Сургуте 14 января из-за сильных морозов отменили занятия для учеников 1−8 классов первой смены во всех муниципальных школах города. В администрации пояснили, что в связи с низкой температурой воздуха занятия для указанных классов отменяются. Эту информацию доводят до родителей и школьников через официальные каналы учебных заведений и городские ресурсы.
Отмечалось, что в некоторых населенных пунктах региона температура воздуха опускалась почти до −40 градусов. Например, в деревне Щекурья и селе Саранпауль столбик термометра показывал −39,3 градуса.
Тюмень.
Помимо этого, в администрации Тюмени утром 14 января тоже сообщили об отмене очных занятий для учеников 1−4 классов первой смены во всех школах города из-за сильных морозов. Для младшеклассников будут организованы дистанционные уроки. При этом в сообщении не приводится дополнительной информации о режиме обучения для учащихся 5−11 классов и о формате занятий во второй смене.
При какой температуре можно не идти в школу.
Пороги отмены школьных занятий из-за морозов различаются по классам и регионам. Первыми, при температуре около −25…-28 градусов, уроки отменяют для младших классов (1−4). В Сибири этот порог составляет −28 градусов, а в Якутии — −30 градусов. Учащиеся средних классов (5−9) остаются дома при более сильных морозах: −28…-30 градусов. В Сибири занятия отменяют при −35 градусах, а в Якутии — при −48.
Самые высокие пороги установлены для старшеклассников (10−11). Они могут не посещать школу только при температуре ниже −30 градусов. В Сибири это −40, а в Якутии — −50. Кроме температуры, причиной отмены занятий могут стать и другие погодные условия, например, сильный ветер.