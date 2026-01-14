Президент Путин отметил омского железнодорожника почетным званием

Собственно, почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Андрею Рутцу, который трудится монтером пути путевой машинной станции № 22 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «Российский железные дороги» в Омской области.
Напомним, президент Владимир Путин в последние годы неоднократно отмечал заслуги работников железной дороги из Омской области. Так, в августе 2025 года знаком отличия «За наставничество» награждена дежурная по железнодорожной станции Входная Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Екатерина Климова.