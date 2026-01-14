Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Путин отметил омского железнодорожника почетным званием

В преддверии 2026 года глава государства Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», в том числе отметив вклад работника железной дороги в транспортную отрасль страны.

Источник: РИА "Новости"

Собственно, почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено Андрею Рутцу, который трудится монтером пути путевой машинной станции № 22 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «Российский железные дороги» в Омской области.

Напомним, президент Владимир Путин в последние годы неоднократно отмечал заслуги работников железной дороги из Омской области. Так, в августе 2025 года знаком отличия «За наставничество» награждена дежурная по железнодорожной станции Входная Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Екатерина Климова.