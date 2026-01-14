Власти предотвратили увольнения учителей иностранных языков из школ

В министерстве отметили, что для поддержки педагогов на местах были организованы бесплатные учебные занятия как в онлайн-, так и в офлайн-формате с участием квалифицированных специалистов. В результате только за период с сентября по декабрь 2025 года более 5 тысяч учителей смогли получить необходимые языковые сертификаты. Это позволило им не только продолжить работу, но и повысить качество преподавания, а также получить дополнительные материальные надбавки.