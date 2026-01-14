Власти предотвратили увольнения учителей иностранных языков из школ

Изначально срок выполнения требования был установлен до 2024 года, однако из-за того, что значительная часть учителей не успела получить сертификаты, его сначала продлили до осени 2025 года, а затем — до 1 января 2026 года.
Согласно действующему порядку, до истечения этого срока учителям без сертификатов разрешалось продолжать работу. Однако на практике ситуация оказалась куда менее благополучной. Как сообщали в Государственной трудовой инспекции, в ряде школ директора начали фактически «выдавливать» таких педагогов: переставали начислять заработную плату, отстраняли от занятий, а в некоторых случаях даже вынуждали писать заявления об увольнении по собственному желанию.
В инспекции подчёркивали, что подобные действия грубо нарушают трудовое законодательство и являются правонарушением. По каждому выявленному случаю было обещано принять меры ответственности в соответствии с законом.
На этом фоне сегодня стало известно о новом решении властей: Министерство образования продлило срок получения сертификатов до начала 2026—2027 учебного года. По сути, это решение позволило снять напряжение и предотвратить увольнения учителей иностранных языков.
В министерстве отметили, что для поддержки педагогов на местах были организованы бесплатные учебные занятия как в онлайн-, так и в офлайн-формате с участием квалифицированных специалистов. В результате только за период с сентября по декабрь 2025 года более 5 тысяч учителей смогли получить необходимые языковые сертификаты. Это позволило им не только продолжить работу, но и повысить качество преподавания, а также получить дополнительные материальные надбавки.
По данным ведомства, на сегодняшний день более 39 тысяч преподавателей иностранных языков уже обладают соответствующими сертификатами.
В министерстве также заверили, что бесплатные подготовительные курсы будут организовываться и дальше, чтобы все действующие педагоги смогли выполнить требования без потери работы и дохода.