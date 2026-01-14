Ричмонд
Без номеров и тормозов: правоохранители вычислили дорожного хулигана на Cobalt, который гонял по Ташкенту

Vaib.uz (Узбекистан. 14 января). Вчера мы писали об очередном неадекватном водителе, который гонял по улицам Ташкента на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора. Делал он это демонстративно и нагло, записывая всё происходящее на видео и, судя по всему, искренне гордясь своими «подвигами».

Источник: Vaib.Uz

Отдельного внимания заслуживал тот факт, что на его Cobalt отсутствовали государственные номера. Вероятно, именно это и внушило водителю уверенность, что он останется безнаказанным. Но не остался.

В столичном УБДД сообщили, что нарушитель был оперативно установлен и идентифицирован. Как выяснилось в ходе проверки, инцидент, попавший на видео, произошёл ещё в конце декабря прошлого года.

Сам молодой человек рассказал, что взял автомобиль без ведома родителей и начал «развлекаться» за рулём: выезжал на встречную полосу, дрифтовал и хаотично ездил по улицам города, грубо нарушая правила дорожного движения. Всё это, по его словам, делалось ради хайпа и просмотров в социальных сетях.

«Я раскаиваюсь в содеянном. Обещаю, что подобное больше не повторится, и приношу всем свои извинения», — заявил водитель.

В отношении него был оформлен административный протокол по части первой статьи 128−10 Кодекса об административной ответственности (дорожное хулиганство). Автомобиль временно помещён на штрафную стоянку.

Теперь любителю экстремального контента грозит штраф в размере 25 БРВ (около 10,3 млн сумов) с лишением права управления транспортными средствами сроком от одного до двух лет.