Без номеров и тормозов: правоохранители вычислили дорожного хулигана на Cobalt, который гонял по Ташкенту

Отдельного внимания заслуживал тот факт, что на его Cobalt отсутствовали государственные номера. Вероятно, именно это и внушило водителю уверенность, что он останется безнаказанным. Но не остался.
В столичном УБДД сообщили, что нарушитель был оперативно установлен и идентифицирован. Как выяснилось в ходе проверки, инцидент, попавший на видео, произошёл ещё в конце декабря прошлого года.
Сам молодой человек рассказал, что взял автомобиль без ведома родителей и начал «развлекаться» за рулём: выезжал на встречную полосу, дрифтовал и хаотично ездил по улицам города, грубо нарушая правила дорожного движения. Всё это, по его словам, делалось ради хайпа и просмотров в социальных сетях.
«Я раскаиваюсь в содеянном. Обещаю, что подобное больше не повторится, и приношу всем свои извинения», — заявил водитель.
В отношении него был оформлен административный протокол по части первой статьи 128−10 Кодекса об административной ответственности (дорожное хулиганство). Автомобиль временно помещён на штрафную стоянку.
Теперь любителю экстремального контента грозит штраф в размере 25 БРВ (около 10,3 млн сумов) с лишением права управления транспортными средствами сроком от одного до двух лет.