Без номеров и тормозов: правоохранители вычислили дорожного хулигана на Cobalt, который гонял по Ташкенту

Vaib.uz (Узбекистан. 14 января). Вчера мы писали об очередном неадекватном водителе, который гонял по улицам Ташкента на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрёстки на запрещающий сигнал светофора. Делал он это демонстративно и нагло, записывая всё происходящее на видео и, судя по всему, искренне гордясь своими «подвигами».