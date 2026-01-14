Будет полегче: с января в Омской области увеличился размер детских пособий

Повышенное единое пособие получат 122 тысячи омских детей и 3500 беременных омичек. Отделение Социального фонда России по Омской области автоматически пересчитает размер пособий и в феврале перечислит повышенные выплаты за январь. Согласно информации ведомства, теперь единое пособие на омских детей до 17 лет составит от 7,9 тысяч рублей до 15,9 тысяч рублей. Указанные суммы являются эквивалентом 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка. Одна из трех сумм пособия назначается в зависимости от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем, соответственно, больше размер предоставляемой выплаты. Единое пособие для беременных женщин после повышения в Омской области составит от 8,9 тысяч рублей до 17,9 тысяч рублей.