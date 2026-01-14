За ночь воздушную атаку отразили в 10 городах и районах Ростовской области

За ночь воздушная атака отражена в 10 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Беспилотники сбивали над Ростовом, Новочеркасском, Волгодонском, а также в Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах, — уточнил губернатор.
Ранее Юрий Борисович рассказал, что в результате ночной атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок.
Всех четверых доставили в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь.
