Агата Муцениеце вернулась в спортзал после родов и пожаловалась на лишний вес

«Друзья, ну что? Моя первая тренировка! На весах плюс лишних шесть килограммов. Начинаем скидывать, да?» — обратилась звезда к поклонникам, демонстрируя занятия на тренажере.
Напомним, 36-летняя Муцениеце родила дочь в декабре. Для родов она заранее выбрала элитный подмосковный госпиталь «Лапино», где появлялись на свет дети многих российских знаменитостей. Актриса и её супруг Пётр Дранга оплатили трёхкомнатную палату класса «люкс».
Помимо новорождённой дочери, Агата воспитывает двоих детей от предыдущего брака с актёром Павлом Прилучным — сына Тимофея и дочь Мию. Недавно Тимофею исполнилось 13 лет, и мать устроила для него праздник с друзьями. Его отец Павел Прилучный на торжестве не присутствовал, так как уехал отдыхать со своей новой супругой Зепюр Брутян.
