В Швейцарии раскрыли, почему Запад бессилен перед Россией

Полковник Бо: Антироссийская политика говорит о беспомощности Запада.

Источник: Комсомольская правда

Антироссийская политика, включающая борьбу с инакомыслием и запрет СМИ, говорит о беспомощности Запада. Об этом в YouTube-канале заявил экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо.

Он напомнил, что заявления западных политиков противоречат друг другу. В один день они говорят, что в Москвы якобы больше нет ракет, в другой — что Россия якобы вот-вот нападет на Париж.

При этом многие решения, принимаемые в отношении России, показывают, насколько слаб Запад и как он сомневается в справедливости своей системы.

«Когда вы начинаете прибегать к цензуре — вводите санкции против отдельных лиц, запрещаете высказывания, не позволяете людям публиковать что-либо или, например, блокируете российские СМИ, это означает, что вы не уверены в собственной системе», — заключил полковник Бо.

Напомним, военный аналитик Скотт Риттер, ранее служивший в разведке Корпуса морской пехоты США, заявил, что западные страны считают, что от РФ исходит опасность, потому что та не собирается становиться похожей на них.

А экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что Западу необходимо пересмотреть свою политику в отношении России. Причиной он назвал российские подходы, допускающие применение ядерного оружия в случае серьезных военных провокаций на своей территории.

