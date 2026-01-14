Минздрав опроверг сообщения о массовом закрытии роддомов

Министерство здравоохранения России опровергло сообщения о якобы массовом закрытии родильных домов в российских регионах на фоне ситуации в роддоме Новокузнецка.
В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности и «неоднократно опровергалась». По данным Минздрава, в стране, напротив, продолжается открытие новых перинатальных центров и акушерских стационаров в составе многопрофильных больниц.
Как пояснил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов, новые перинатальные центры были открыты, в частности, в Казани и Москве. Он также отметил, что доступность медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым обеспечивается трехуровневой системой родовспоможения. В настоящее время в России работают 141 организация третьего уровня перинатальной помощи, оказывающие помощь в сложных клинических случаях.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, по итогам 2024 года в стране был обновлён исторический минимум показателя младенческой смертности, а детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза.
Поводом для обсуждений стала ситуация в роддоме № 1 Новокузнецка, где в период новогодних праздников умерли девять младенцев. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности и халатности, проверку также проводит прокуратура. В одном из эпизодов речь шла о родах при внутриутробной гибели плода; в медицинском учреждении заявили, что помощь пациентке оказывалась в соответствии с клиническими осложнениями.