Минздрав опроверг сообщения о массовом закрытии роддомов

Поводом для обсуждений стала ситуация в роддоме № 1 Новокузнецка, где в период новогодних праздников умерли девять младенцев. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности и халатности, проверку также проводит прокуратура. В одном из эпизодов речь шла о родах при внутриутробной гибели плода; в медицинском учреждении заявили, что помощь пациентке оказывалась в соответствии с клиническими осложнениями.