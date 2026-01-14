40% территории Омска смогут застроить, когда откроется новый аэропорт

Его планируют открыть в конце 2028 года, что снимет ограничения на строительство и реконструкцию в крупных городских зонах.
Из-за шумовых ограничений Росавиации и Роспотребнадзора на 40% территории города сейчас нельзя возводить новое жилье или реконструировать даже школы. Как отметил губернатор Виталий Хоценко, город оказался «в заложниках» у старого аэропорта, пока он не будет выведен за черту Омска.
Строительство нового аэропорта Омск-Фёдоровка запланировано в рамках концессионного соглашения на 49 лет. Объект будет включать взлётно-посадочную полосу длиной 3,2 км, что позволит принимать современные воздушные суда.
Власти рассчитывают, что новый хаб привлечёт инвестиции, нарастит внешнюю торговлю с азиатскими рынками и даст толчок развитию туризма. В 2024 году действующий аэропорт Омск-Центральный обслужил 1,72 миллиона пассажиров.