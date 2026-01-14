40% территории Омска смогут застроить, когда откроется новый аэропорт

Из-за шумовых ограничений Росавиации и Роспотребнадзора на 40% территории города сейчас нельзя возводить новое жилье или реконструировать даже школы. Как отметил губернатор Виталий Хоценко, город оказался «в заложниках» у старого аэропорта, пока он не будет выведен за черту Омска.