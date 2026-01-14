В Иркутской области утвердили новую среднюю стоимость квадратного метра жилья

Минстрой России утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на первый квартал 2026 года. Эта цифра используется для расчета социальных выплат на покупку или строительство жилья. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.
В Иркутской области стоимость выросла на 2,8 тысячи рублей и теперь составляет 122 999 рублей. Это четвертый показатель по величине в Сибирском федеральном округе. Дороже всего метр стоит в Республике Алтай (165 244 рубля) и на северных территориях Красноярского края (137 482 рубля). Самый низкий показатель в Сибири — в Кемеровской области (106 492 рубля).
В целом по стране самая высокая стоимость зафиксирована на Чукотке — 265 027 рублей, самая низкая — в Кабардино-Балкарии (55 483 рубля).
